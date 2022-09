Agoumé, non solo Troyes: corsa a tre e c’è un’italiana che lo vuole

Due giocatori da sistemare in uscita nell’ultimo giorno di mercato. Sono ore caldissime in casa Inter, con Simone Inzaghi che aspetta ancora un difensore centrale e la società che si muove per accontentarlo e non solo. Ecco quanto evidenziato da Tuttosport: “Ieri, complici gli ultimi movimenti tellurici intorno a Skriniar, non c’è stato l’incontro con i rappresentanti di Agoumé. La pratica verrà aperta oggi: la Cremonese, tornata alla carica, si sente in piena corsa. Da battere la concorrenza Lorient e Troyes in Ligue 1. Altro giocatore con la valigia in mano è Eddie Salcedo che il Verona vorrebbe riportare al Bentegodi. Entrambi saluteranno l’Inter in prestito”, si legge.