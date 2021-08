Agoumé, il futuro e l’idea dell’Inter. Tre club francesi interessati

Da diversi giorni il nome di Lucien Agoumé è associato a diversi club in Francia e in Italia

Da diversi giorni il nome di Lucien Agoumé è associato a diversi club in Francia e in Italia. Come sottolinea L'Equipe, una cosa è chiara: l'Inter è disposta a prestare il giovane centrocampista senza inserire alcuna opzione di acquisto. Nella mente dei dirigenti nerazzurri, Agoumé nel breve periodo sarà importante nelle rotazioni della squadra.

Il centrocampista, ceduto in prestito lo scorso anno allo Spezia (13 partite), ha diverse proposte. Soprattutto in Italia dove Sassuolo e Udinese si sono informate. Secondo il quotidiano francese, il giocatore privilegia il ritorno in Francia in questa stagione. Tre club della Ligue 1 sono in pole per riportare il giocatore nel campionato francese. Il Brest, alla ricerca di un centrocampista, ha manifestato il proprio interesse. Il Troyes è pronto al giocatore la garanzia di giocare con continuità. E infine il Bordeaux. Ci sarebbe anche il Reims, ma il club parte da più lontano.