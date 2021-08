Equipe – Inter, ben 5 squadre su Agoume. Ok alla Francia: ecco le 3 possibilità

Il calciatore, prelevato dall'Inter dal Sochaux, secondo la stampa transalpina, sarebbe favorevole a un ritorno in Francia

Lucien Agoume potrebbe tornare, in prestito, in Francia. Lo scrive oggi "L'Equipe". Il 19enne dell'Interè seguito in Italia da Udinese e Sassuolo ma ha molte richieste anche dal calcio transalpino.