Futuro Agoume, l’Inter ha le idee chiare: ecco la decisione del club nerazzurro

Dopo una stagione passata in prestito allo Spezia, Lucien Agoume torna all'Inter. Arrivato a Milano nell'estate del 2019 dal Sochaux, il giovane centrocampista si è ritagliato uno spazio importante nella Primavera prima di debuttare in prima squadra e collezionare tre presenze. Adesso gli uomini di mercato del club di Viale della liberazione sono al lavoro per prolungare il contratto del francese, segnale che l'Inter su Agoume ci punta.