Sky – Agoumé, riaperta pista Cremonese: Acerbi-Inter? Serve anche quest’altra uscita

Marco Macca

Si è riaperta la pista Cremonese per Lucien Agoumé, giovane centrocampista dell'Inter in cerca di spazio per trovare maggiore continuità. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club grigiorosso, avversario dei nerazzurri ieri sera a San Siro, sarebbe ancora in corsa per Agoumé, che ha estimatori anche in Francia.

L'Inter spera di completare questa operazione, unitamente all'uscita di Salcedo, per provare a liberare spazio per un eventuale arrivo di un difensore centrale, come richiesto da Simone Inzaghi. Il primo nome in lista è sempre quello di Francesco Acerbi.

(Fonte: Sky Sport)