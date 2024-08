Agoumé sui social: “Che orgoglio tornare al Siviglia”

Cominciata una nuova avventura per Lucien Agoumé. L'Inter oggi ha annunciato la cessione, a titolo definitivo, del giocatore classe 2002. Il francese torna al Siviglia, club spagnolo nel quale aveva giocato in prestito nella scorsa stagione a partire da gennaio e aveva collezionato 12 presenze. Il giocatore che ha confessato che il suo desiderio di tornare in Spagna è sempre stato chiaro ha scritto anche un post sui social dedicato alla firma sul suo nuovo contratto.