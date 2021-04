Ts – Mercato, Agüero è stato proposto anche all’Inter. Marotta e Ausilio…

Dopo dieci stagioni, Sergio Agüero lascerà il Manchester City. L'attaccante è stato proposto anche all'Inter

Dopo dieci stagioni, Sergio Agüero lascerà il Manchester City. Nonostante una stagione travagliata (15 presenze e appena 3 gol), le pretendenti per il Kun non mancano. Secondo quanto riporta Tuttosport , l'attaccante argentino è stato proposto anche al club nerazzurro.

"Marotta e Ausilio, complice la situazione societaria che verrà chiarita, non possono passare dalle parole ai fatti. Soprattutto per giocatori di una certa età con richieste di ingaggio molto importanti, ma contatti ce ne sono stati e nonostante il vantaggio di altri club, come appunto Barcellona e la stessa Juve, l’Inter non è ancora del tutto tagliata fuori".