Aguilar: “Addio di Messi? Inaudito ciò che fa il Barça. Inter o Psg? Mi confermano che…”

“Se l’addio divenisse confermato, vedo probabile un voto di sfiducia nei confronti del presidente JM, anche se è il mese di agosto e il Paese è tormentato dal Covid-19. Bartomeu si è sparato su un piede? No, dritto alla testa . Si suppone che Jorge Messi abbia per le mani un’offerta coerente per suo figlio Leo. Il suo trasferimento è un’operazione economica di dimensioni alla portata di pochi club. E Leo vuole anche un progetto sportivo.…?” Con questa riflessione, ricca di interrogativi, Francisco Aguilar ha commentato le recenti voci di un possibile addio di Messi al club catalano.