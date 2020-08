Barcellona, Laporta: “Incompetenti, vigliacchi con Suarez. Sospetto vogliano vendere Messi”

Un tweet duro nei confronti dell’attuale dirigenza del Barcellona. L’ex presidente del club blaugrana, Joan Laporta, attacca Bartomeu e i dirigenti per il trattamento riservato a Luis Suarez. “Hanno detto a Suarez che non conteranno su di lui con una telefonata? Mi sembra un atto di vigliaccheria da parte del Presidente e una mancanza di rispetto per il giocatore. Questo modo di agire è impensabile e danneggia l’immagine del Club. Mi fa sospettare che vogliano vendere a Messi e questo sarebbe un errore storico. Povero Barça nelle mani di questi incompetenti“.