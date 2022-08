GdS – Inter-Akanji difficile senza l’ok di Zhang. Acerbi? Occhio alla Juve

"Senza budget, assicurarsi il difensore svizzero pare davvero complicato. La scadenza del contratto nel 2023 impedisce di fatto qualsiasi tipo di prestito e per sbloccare l'affare servirebbe l'ok di Steven Zhang, con un budget che al momento è nullo e servirebbe di circa 15 milioni di euro. L'ipotesi rimbalzata in questi giorni di un rinnovo "tattico" di un anno per permettere un prestito con obbligo o diritto di riscatto, rischia di essere tramontata anzitempo. I rapporti tra Akanji e il Borussia Dortmund sono così incrinati che questo accordo pare infatti inverosimile. Quindi, 15 milioni o nulla, per un profilo che a queste cifre troverà probabilmente altre società interessate entro fine mese. Giuseppe Marotta prova a sfruttare le cessione di Andrea Pinamonti e di Cesare Casadei per convincere il presidente ad avallare l'esborso, ma le possibilità sono ridotte", spiega La Gazzetta dello Sport.