SM – No del Dortmund per Akanji, l’Inter vira su Acerbi. “In queste ore…”

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Borussia Dortmund avrebbe detto no alla richiesta dell'Inter per il prestito di Akanji

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Borussia Dortmund avrebbe detto no alla richiesta dell'Inter per il prestito di Akanji. Ed è per questo motivo che i nerazzurri starebbero virando su Acerbi: