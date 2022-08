Sky – Difesa Inter, con budget il primo nome è Akanji. Altrimenti Inzaghi spinge per Acerbi

Secondo quanto riferisce Sky Sport, in caso di budget a disposizione del club (magari in arrivo dalla cessione di Casadei, per il quale i nerazzurri stanno trattando con il Sassuolo che, a differenza di Chelsea e Nizza, che hanno presentato offerte più alte, per il giovane centrocampista concederebbe all'Inter anche la recompra), il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio è Manuel Akanji, in rotta con il Borussia Dortmund e in scadenza di contratto nel 2023.