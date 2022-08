Akanji forza la mano, rottura col Dortmund per arrivare all’Inter: la situazione

Manuel Akanji vuole l’Inter e forza la mano per arrivare in nerazzurro. Calciomercato.com svela un importante dettaglio che riguarda il difensore svizzero, in cima alla lista dei dirigenti per rinforzare la difesa. “Manuel Akanji sta arrivando alla rottura con il Borussia Dortmund, per provare a forzare la mano e sposare il progetto dell'Inter. Il difensore svizzero è in scadenza a fine stagione, ma nonostante questo i gialloneri chiedono non meno di 15 milioni di euro per lasciarlo partire”, si legge.