Alaba, a giugno addio al Bayern: “Voglio qualcosa di nuovo. Sulla nuova destinazione…”

Il giocatore non ha rinnovato il suo contratto e in conferenza stampa ha già detto che lascerà il club a fine stagione

Alla fine dell'anno dirà addio al Bayern Monaco, non ha rinnovato il contratto con i tedeschi. David Alaba lo ha annunciato in conferenza stampa e ha spiegato: «Ho preso la decisione di provare qualcosa di nuovo a partire dalla prossima stagione. È stata una decisione molto difficile dire addio a questo club dopo 13 anni. Non ho intenzione di dire nulla sulla mia prossima destinazione ancora». Qualunque sia la sua prossima squadra lo acquisterà a parametro zero.