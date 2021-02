Alaba ai saluti con il Bayern, Rummenigge: “Partita d’addio? Gliel’avremmo concessa se…”

L’addio di David Alaba al Bayern Monaco è già scritto. Ne ha parlato, in termini ormai definitivi, Karl-Heinz Rummenigge ai microfoni dell’emittente televisiva Sport 1: “Appena sono uscite le voci di un suo possibile trasferimento al Real Madrid Alaba è venuto da me in ufficio per un caffè. Gli ho fatto presente che qui nel club, fino all’ultimo giorno, verrà trattato in maniera leale e professionale. E gli auguro che gli stadi tornino ad ospitare i tifosi in modo che David si possa congedare da loro nell’ultima partita giocata”.

Rummenigge gli nega la partita d’addio

Su un punto però Rummenigge è stato molto chiaro. “La partita d’addio in estate gliel’avremmo concessa e regalata se avesse terminato la sua carriera con la nostra maglia”, ha dichiarato il dirigente tedesco a Sport 1.

(Sport 1)