Mercato Inter, Sport1 si sbilancia sul futuro di Alaba: “Direzione Milano”. E stavolta Flick…

Le parole dell’intermediario Reggiani hanno contribuito ad agitare le acque per quanto riguarda il futuro di David Alaba, aggiungendo nuovi dettagli. I media tedeschi avevano accostato il giocatore del Bayern Monaco a Real e Barcellona, ma ora anche loro confermano che David potrebbe trasferirsi a Milano. Nell’Inter di Antonio Conte, che proprio ieri dopo la delusione per la sconfitta è tornato a parlare di progetto vincente al quale è necessario lavorare con convinzione diversa. Probabilmente anche sul mercato.

Lo stesso Hansi Flick, che si era detto nei giorni scorsi speranzoso di poter trattenere Alaba (e Thiago) ha rilasciato alcune dichiarazioni, che suonano improvvisamente come una preparazione all’addio dei due giocatori: “Farò di tutto per impegnarmi e cercare di trattenere due giocatori di qualità come loro. Ma ogni giocatore ha – e questa è una cosa legittima – il suo piano e la sua visione di vita. Come allenatore si cerca sempre di dare consigli. Dipende anche dalle esperienze di ognuno, dalla maturità e dalle decisioni prese. E’ il giocatore a dover fare una scelta. E credo che alla fine la sua scelta vada rispettata, anche se c’è la volontà di trattenerlo”.

(Sport1)