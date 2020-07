Reggiani: “L’Inter ha già chiuso per Alaba. Tra il club nerazzurro e l’entourage del giocatore…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Ivan Reggiani afferma che l’Inter ha già chiuso un altro grande colpo di mercato: David Alaba. Queste le dichiarazioni dell’intermediario di mercato: “Per quanto ne so il giocatore è in partenza e l’Inter penso che abbia già concluso qualcosa di importante, credo che ci sia anche un mezzo compromesso sottoscritto tra l’Inter e l’entourage del giocatore e penso che l’Inter possa veramente annoverarlo nella prossima rosa“.

Reggiani parla poi del futuro di Thiago Alcantara, in uscita dal Bayern Monaco: “I rapporti tra Klopp e il Bayern non sono certo idilliaci dai tempi del Borussia Dortmund, quindi non vedo il Liverpool in vantaggio sulla Juventus per Thiago Alcantara, poi il calcio riserva sempre sorprese“.

(Calciomercato.it)