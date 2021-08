Allegri: “Cristiano mi ha detto che non vuole più giocare nella Juve. Scudetto? Per vincere…”

Cristiano Ronaldo non ha più intenzione di giocare nella Juventus. Le notizie di mercato di ieri sono state confermate da Allegri

"Ieri Cristiano mi ha comunicato che non ha più intenzione di giocare nella Juventus. Per questo motivo non sarà convocato per domani. Ora parliamo dell’Empoli. Le cose passano, è una legge della vita. Rimane la Juventus, che è la cosa più importante. Ronaldo ha dato il suo apporto, si è messo a disposizione, ora va via, e la vita va avanti. Ronaldo va ringraziato per quello che ha fatto, anche come esempio fra i giovani. Ma come ho detto, bisogna andare avanti. Nelle ultime due partite, amichevole con l'Atalanta compresa, abbiamo fatto cinque gol, ma ne abbiamo subiti tre. Significa che il gol nelle gambe ce l'abbiamo, dobbiamo subirne meno perché i campionati si vincono con la differenza reti".