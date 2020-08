MD – Juve, clamoroso ritorno di Allegri? In corsa resta l’Inter perché Conte…

Si è fatto anche il nome di Massimiliano Allegri per la sostituzione di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, dopo l’ufficializzazione dell’esonero dell’allenatore bianconero. Per il tecnico sarebbe un grande ritorno. Ma Allegri è uno dei nomi più gettonati in Europa, anche per altre panchine prestigiose, come Paris Saint-Germain e Inter. E‘ infatti il suo il primo nome nella testa della dirigenza nerazzurra in caso di separazione da Antonio Conte che, come riportato da Mundo Deportivo, aspetta di incontrare Steven Zhang al termine della stagione prima di scegliere il suo futuro:

“Massimiliano Allegri era in pole per sostituire Thomas Tuchel al PSG, ma l’italiano ha congelato quell’ipotesi in attesa di vedere se la Juventus, che lo ha già avuto, lo riprenderà davvero. In lotta anche l’Inter perché Antonio Conte continua a sfidare il presidente“.