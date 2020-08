Allegri idee chiare: “Subito un ‘sì’. E porterebbe all’Inter un nome preciso a centrocampo”

Tutto passa dal dialogo che nelle prossime ore Antonio Conte avrà con Steven Zhang. Ma, certamente, qualora l’ex ct dovesse lasciare l’Inter, Massimiliano Allegri è già pronto. E, di più, avrebbe già le idee chiare su alcune scelte.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’ex tecnico della Juventus darebbe subito il via libera all’operazione Emerson Palmieri. E, se potesse scegliere un acquisto da fare a centrocampo, non disdegnerebbe avere nuovamente a disposizione Emre Can, già allenato in bianconero. Scrive il quotidiano:

“Avesse la libertà di scegliere, l’allenatore toscano vorrebbe avere nuovamente a disposizione Emre Can. Il problema è che per il Borussia Dortmund è un titolare, quindi occorrerebbe un esborso importante per portarlo a Milano. Per quanto riguarda la corsia mancina, invece, c’è il via libera ad Emerson Palmieri, con cui l’Inter ha già un’intesa di massima, mentre occorre ancora trattare con il Chelsea“.

(Fonte: Corriere dello Sport)