Inter, attesa per l’incontro Conte-Zhang. “Ma Allegri avrebbe la tavola ben apparecchiata”

Giorni di attesa in casa Inter per capire cosa ne sarà della panchina di Conte. Attesissimo l’incontro di martedì. Attesissimo anche in casa Allegri. Dopo un anno di stop, dall’addio alla Juve, l’allenatore torna in ballo ed è ormai accostato da settimane proprio alla panchina nerazzurra. Dovesse chiudere l’avventura dell’ex ct a Milano è il primo nome tra i pensieri di Marotta. Si era parlato anche dell’interesse del PSG per lui e si pensava potesse approdare in Premier, ma ora una nuova ipotesi italiana si fa strada tra i suoi pensieri. E tra quelli degli interisti.

“All’Inter troverebbe una tavola tecnicamente molto ben apparecchiata. L’organico è di quelli che piacciono a lui, soltanto piccoli e prestigiosi ritocchi per un lungo ciclo. Marotta lo conosce a memoria, stima profonda. Milano è casa sua, anche se l’osservatorio è sempre stato rossonero. Aspettiamo che Antonio parli con Zhang, ma se ribadisse la sua volontà di andare per Allegri sarebbe il coronamento di un’attesa perfetta”, scrive La Gazzetta dello Sport.

Come è successo nel 2014, all’epoca in cui Conte decise di lasciare, in piena estate la Juve. Ora lascerebbe a poche settimane dall’inizio della nuova stagione. Sul mercato sono in ritardo tutti i club di A: “L’Inter ha un lavoro ben avviato, ma la vicenda allenatore incide”, conclude la rosea in un articolo firmato da Pedullà.

(Fonte: gazzetta.it)