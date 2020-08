A Cagliari guardano sulla panchina dell’Inter: “Con Allegri Nainggolan torna a Milano”

Non c’è ancora nulla di deciso. Almeno sembra. Ma sulla panchina dell’Inter, da martedì – giorno di un incontro con Zhang – potrebbe non esserci più Conte. L’allenatore parlerà con il club ed esprimerà le perplessità raccolte durante l’anno sull’ambiente nerazzurro. Le ha esternate in linea generale ai microfoni dei giornalisti ma andrà più nel dettaglio con il presidente. In attesa di capire cosa succederà in quel confronto, il nome più accostato ai nerazzurri è quello di Allegri. La questione viene seguita anche da lontano con interesse.

Da Cagliari in particolare. Perché come spiega l’Unione Sarda – che ne ha parlato anche in prima pagina – l’arrivo del tecnico livornese a Milano potrebbe ridurre le chance che Nainggolan resti al club sardo la prossima stagione. Il centrocampista è di proprietà dell’Inter e ha giocato nella squadra di Giulini in prestito. C’è l’accordo perché resti fino al 31 agosto con i sardi e ha iniziato ad allenarsi con loro, ma potrebbe far ritorno a Milano.

Già nelle scorse settimana si parlava di una sua possibile permanenza anche con Conte. Ma secondo il giornale sardo con Allegri all’Inter aumenterebbero le possibilità che Radja torni ad allenarsi alla Pinetina. Anche perché il tecnico livornese è stato colui che ha fatto esordire il belga in Serie A, nel febbraio del 2010. Ed era proprio a San Siro. Contro l’Inter, ovviamente.

(Fonte: Unione Sarda)