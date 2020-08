Inter, mercato in uscita frenetico: “Dopo Lazaro altro addio a un passo. Dodici mln in cassa”

Il mercato dell’Inter entrerà nel vivo subito dopo la finale di Europa League di domani contro il Siviglia. Ma, intanto, i contatti per alcune uscite vanno avanti. E, dopo quello di Valentino Lazaro, passato ufficialmente in prestito con diritto di riscatto al Borussia Moenchengladbach (qui le cifre dell’operazione), i nerazzurri si apprestano a chiudere un’altra cessione, utile per contribuire al finanziamento dei grandi colpi in entrata. Stiamo parlando di Joao Mario, vicino al trasferimento al Benfica per circa 12 milioni di euro. Scrive Repubblica:

“Intanto sta per essere ceduto definitivamente Joao Mario che dovrebbe andare al Benfica per circa 12 milioni“.

(Repubblica)