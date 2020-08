BILD – Inter-Borussia, le cifre dell’affare Lazaro: prestito a 1,2 mln. Riscatto fissato a…

Come vi abbiamo riportato, nelle ultime ore è diventato ufficiale il trasferimento di Valentino Lazaro dall’Inter al Borussia Moenchengladbach in prestito oneroso con diritto di riscatto.

In Germania, la Bild riporta quelle che sono le cifre definitive dell’affare fra i due club. In particolare, il prestito costerà alla società tedesca 1,2 milioni di euro, mentre il riscatto eventuale 13,8 milioni. Dunque, una nuova chance in Bundesliga per il laterale austriaco, in cerca di una rivincita personale dopo le esperienze non troppo esaltanti in nerazzurro e con il Newcastle nella seconda parte dell’ultima stagione.

(Fonte: Bild)