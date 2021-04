Mediaset – Inter, Conte sogna Milinkovic. Ma c’è un altro nome caldo che può arrivare

Nell'ultima puntata di Pressing, programma Mediaset, si è parlato delle possibile mosse dell'Inter in vista della stagione 2021-22

Come vi abbiamo riportato, nell'ultima puntata di Pressing, programma Mediaset, si è parlato delle possibile mosse di mercato dell'Inter in vista della stagione 2021-22. Il grande sogno dell'ambiente nerazzurro, e in particolare di Antonio Conte, è Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio e da tempo nel mirino della società di Viale della Liberazione. I costi dell'operazione, però, al momento non inducono a voli pindarici dalle parti di Vale della Liberazione.