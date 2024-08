UFFICIALE – Julian Alvarez è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid

Il 24enne ex River Plate diventa il secondo acquisto più caro della storia dei colchoneros, dopo Joao Felix, pagato oltre 120 milioni nel 2019. Alvarez in due stagioni al City ha collezionato 36 gol e 18 assist in 103 presenze, vincendo sotto la guida di Pep Guardiola due Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e una Fa Cup.