Anderlecht, Esposito: “Sono entusiasta di giocare qui. Questo club…”

Come vi abbiamo riportato, è diventato ufficiale il trasferimento all'Anderlecht, in prestito con diritto di riscatto, di Sebastiano Esposito

Come vi abbiamo riportato, è diventato ufficiale il trasferimento all'Anderlecht, in prestito con diritto di riscatto, di Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter. Queste le prime parole dello stesso Esposito, pronto per la nuova avventura all'estero:

"Sono molto entusiasta di giocare per l'RSC Anderlecht in questa stagione. Non ho sentito altro che cose positive di questo club, in particolare del modo in cui riesce a sviluppare i giovani talenti. Sono anche felice di potermi unire al gruppo fin dall'inizio del ritiro, così da poterci preparare tutti insieme per la nuova stagione".