Inter, il colpo a zero potrebbe essere anticipato: “Marotta, operazione alla Eriksen di 15mln”

Lo sguardo va a gennaio, certo, ma anche alla prossima estate. Perché sono tanti i nomi importanti in scadenza di contratto con le rispettive squadre che potrebbero rappresentare ghiotte occasioni per tutti. Uno di questi è sicuramente Georginio Wijnaldum, 30enne centrocampista olandese del Liverpool, in scadenza nel giugno del 2021.

Sul giocatore c’è la concorrenza è agguerrita. Primo fra tutti, c’è il Barcellona. E così, per anticipare le altre big, secondo TMW Marotta starebbe pensando a un’operazione di circa 15 milioni di euro simile a quella che, nello scorso gennaio, ha portato a Milano Christian Eriksen:

“In particolare è in atto un braccio di ferro con il Barcellona per l’olandese Wijnaldum, 30 anni, in scadenza con il Liverpool. Marotta ha in mente di ripetere un’operazione simile a quella portata a casa il gennaio scorso con Eriksen, si parla di una quindicina di milioni per gli inglesi, ma il centrocampista piace molto all’ex Ct olandese che lo vorrebbe in Spagna e il giocatore sta riflettendo. Ce la faranno questa volta Marotta e Ausilio?“.

(Fonte: TMW)