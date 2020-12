Inter, arriva il colpo a sorpresa? Duello col Barcellona per il nuovo big nel mirino

La dirigenza dell’Inter farà il possibile per migliorare la rosa a disposizione di Conte nel mercato di gennaio. L’obiettivo è cedere gli esuberi per racimolare un gruzzoletto da investire su calciatori più funzionali al progetto. Spiega Enzo Bucchioni su TMW: “In teoria, dopo l’uscita dalle coppe, l’organico sarebbe più che competitivo per lo scudetto, ma va sicuramente tarato per la mutata situazione. Conte ha anche troppi giocatori, alcuni esuberi, altri assortiti male. E’ evidente che si cercherà di far uscire qualcuno a cominciare da Eriksen, ma anche Nainggolan, Vecino e forse Perisic. Questo sarebbe l’obiettivo, mettere in casa un tesoretto con il quale attaccare gli obiettivi che piacciono a Conte“.

Nel mirino nerazzurro è entrato a sorpresa un big che potrebbe fare proprio al caso di Antonio Conte. Rivela il noto giornalista: “In particolare è in atto un braccio di ferro con il Barcellona per l’olandese Wijnaldum, 30 anni, in scadenza con il Liverpool. Marotta ha in mente di ripetere un’operazione simile a quella portata a casa il gennaio scorso con Eriksen, si parla di una quindicina di milioni per gli inglesi, ma il centrocampista piace molto all’ex Ct olandese che lo vorrebbe in Spagna e il giocatore sta riflettendo. Ce la faranno questa volta Marotta e Ausilio? Bella lotta… Intanto, comunque, il Liverpool si è già messo avanti trovando un accordo con il Lille per Renato Sanches, 23 anni, ex Benfica e Bayern, valutato una ventina di milioni, qualche anno fa astro nascente del pallone, ora da rilanciare ad alto livello”.