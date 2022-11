Inter, in arrivo incasso non previsto: “Anticipato un doppio addio già deciso per l’estate”

Nel mercato di gennaio potrebbe esserci un incasso non previsto per l'Inter. Due calciatori potrebbero lasciare con qualche mese di anticipo

Nel prossimo mercato di gennaio potrebbe esserci un incasso non previsto per l'Inter . Secondo quanto riporta Il Giorno, infatti, due calciatori già in odore di addio per la prossima estate (e in scadenza di contratto) potrebbero lasciare i nerazzurri con qualche mese di anticipo. Si parla di Dalbert e Gagliardini:

"Dalbert sta recuperando da un grave infortunio e potrebbe lasciare Milano con sei mesi d'anticipo sulla scadenza contrattuale. Stessa situazione, a livello di termini dell'accordo per Gagliardini: a giugno 2023 è fissato il termine dell'avventura in nerazzurro e non è alle viste un incontro per parlare del futuro. Il minutaggio concesso è stato per ora molto ridotto, il centrocampista dovrebbe continuare altrove la carriera e non è escluso che possa farlo già a partire dall'inverno, anticipando i tempi".