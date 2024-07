Venezia, Antonelli: “Tessmann-Inter può saltare, ecco perché. Stankovic…”

"Sul mercato stiamo facendo solo cose frutto di programmazione. E' arrivato un ragazzo di talento come Doumbia. Poi un ragazzo che mancava come caratteristiche, come Oristanio. Due operazioni onerose. A conferma che c'è volontà di costruire, portando giocatori utili per un progetto. Poi c'è una attesa un po' data dal mercato e un po' dal nuovo allenatore, per dargli il tempo di valutare la rosa. Alcuni giocatori mancano. Va via Tessmann e dovremo prendere un nuovo centrocampista. Lui già aveva qualche possibilità alla fine dello scorso mercato, ma non concretissima oppure non con offerte congrue. Ora il ragazzo ha espresso la volontà di andare e ci sono diverse trattative per lui. Non abbiamo l'idea di venderne altri".