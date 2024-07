Domani, si aprirà ufficialmente la stagione 2024-25 dell'Inter di Simone Inzaghi, campione d'Italia nell'ultimo campionato. Con la seconda stella sul petto, i nerazzurri proveranno a mantenere lo scettro di più forti del campionato. Ma per vedere la rosa al completo bisognerà aspettare qualche giorno. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, complici i tanti impegni delle nazionali in giro per il mondo, Inzaghi potrà lavorare su un gruppo a ranghi ridotti: