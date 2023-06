Sky – Brozovic, Al-Nassr offre 15 mln. Con il suo sì, l’Inter stringerebbe su Frattesi

"Chi può velocizzare il mercato dell'Inter in entrata è Brozovic". Così Gianluca Di Marzio, su Skysport, ha spiegato che nella giornata di oggi è arrivata un'offerta dall'Al-Nassr per il centrocampista di 15 mln. Ha confermato così quanto era stato scritto nelle scorse ore su La Gazzetta dello Sport. Da capire se questa cifra è considerata sufficiente e se il giocatore prenderà in considerazione l'offerta. Ma se lui dovesse decidere di andare in Arabia si stringerebbe per Frattesi del Sassuolo, ha spiegato il giornalista.