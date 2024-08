"A proposito di denari e di formule, è lì che bisognerebbe poi trovare il vero incastro, a partire da alcuni punti fermi. Arna “scade” nel 2025 e potrebbe trasferirsi a Genova a titolo definitivo, ma l’Inter non intende “comprare” per intero Gud, anche perché sulla testa dell’islandese pende in autunno un processo per molestie sessuali in patria. Per questo, inizialmente, l’operazione potrebbe prendere sostanza solo in prestito, con successivo diritto di lauto riscatto. In teoria, una formula non tanto diversa da quella ben impostata dalla Fiorentina, ma qui nella parte onerosa del prestito andrebbe indirettamente conteggiato anche Arna. È questo nome che cambia il quadro, per tutti".