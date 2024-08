1 di 6

DAL 50 AL 41

La ESPN ha stilato la classifica dei 50 allenatori migliori al mondo in questo momento. Sei i criteri di valutazione presi in considerazione dall'emittente televisiva. Il primi criterio è la competenza nell'allenamento: capacità di applicare i principi dell'allenamento all'impostazione di una partita, alla preparazione fisica e alla gestione della partita.

Stile: l'attrattiva dello stile calcistico. Il valore dell'intrattenimento è fondamentale, così come la capacità di un tecnico di dettare le regole di una partita in modo proattivo (in contrapposizione a reattivo, cioè giocare in contropiede). Inevitabilmente, uno stile d'attacco produrrà un punteggio più alto.

Gestione delle persone: capacità motivazionali e capacità di ottenere il massimo rendimento da una squadra. Il grado in cui i giocatori sembrano rispondere e "giocare per" il tecnico.

Comunicazione: la misura in cui un allenatore è in grado di infondere fiducia nel suo "progetto" internamente, ai dirigenti e ai giocatori del club e al mondo esterno (media, tifosi). La sua competenza nel trasmettere un messaggio in modo chiaro, attraverso parole ben scelte e capacità di pubbliche relazioni.

Storia/successi: successi e risultati. Sebbene i trofei siano la valuta principale del successo nel calcio, altri successi come la promozione, il salvataggio delle squadre dalla retrocessione, l'ingresso in Europa di squadre poco quotate o la prestazione superiore con risorse ridotte contano.

Fattore X: capacità di sorprendere e di trovare nuove idee. La probabilità di essere presi in considerazione per lavori di alto livello in futuro. La resilienza per riprendersi da una serie di risultati negativi.

ECCO LA TOP 50

50 - GARY O'NEIL (Wolverhampton)

Intelligenza tattica: 11/20

Stile: 11/20

Gestione delle persone: 12/20

Comunicazione: 11/20

Storia/successi: 1/10

Fattore X: 4/10

Totale: 50/100

49 - DAVID MOYES (libero)

Intelligenza tattica: 12/20

Stile: 9/20

Gestione delle persone: 13/20

Comunicazione: 12/20

Storia/successi: 3/10

Fattore X: 2/10

Totale: 51/100

48 - FRANCESCO FARIOLI (Ajax)

Intelligenza tattica: 11/20

Stile: 11/20

Gestione delle persone: 12/20

Comunicazione: 11/20

Storia/successi: 1/10

Fattore X: 6/10

Totale: 52/100

47 - SEAN DYCHE (Everton)

Intelligenza tattica: 13/20

Stile: 6/20

Gestione delle persone: 14/20

Comunicazione: 15/20

Storia/successi: 2/10

Fattore X: 3/10

Totale: 53/100

46 - EDIN TERZIC (libero)

Intelligenza tattica: 8/20

Stile: 12/20

Gestione delle persone: 11/20

Comunicazione: 13/20

Storia/successi: 2/10

Fattore X: 7/10

Totale: 53/100

45 - ADI HÜTTER (Monaco)

Intelligenza tattica: 12/20

Stile: 12/20

Gestione delle persone: 13/20

Comunicazione: 12/20

Storia/successi: 3/10

Fattore X: 2/10

Totale: 54/100

44 - ERIC ROY (Brest)

Intelligenza tattica: 11/20

Stile: 10/20

Gestione delle persone: 13/20

Comunicazione: 14/20

Storia/successi: 3/10

Fattore X: 3/10

Totale: 54/100

43 - RUBEN BARAJA (Valencia)

Intelligenza tattica: 12/20

Stile: 11/20

Gestione delle persone: 11/20

Comunicazione: 12/20

Storia/successi: 3/10

Fattore X: 5/10

Totale: 54/100

42 - VINCENT KOMPANY (Bayern Monaco)

Intelligenza tattica: 10/20

Stile: 11/20

Gestione delle persone: 14/20

Comunicazione: 12/20

Storia/successi: 2/10

Fattore X: 6/10

Totale: 55/100

41 - VINCENZO ITALIANO (Bologna)

Intelligenza tattica: 11/20

Stile: 12/20

Gestione delle persone: 12/20

Comunicazione: 11/20

Storia/successi: 3/10

Fattore X: 6/10

Totale: 55/100