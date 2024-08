La priorità dell'Inter sul mercato è arrivare al difensore mancino. Dopo l'infortunio di Buchanan, Inzaghi ha scelto di spostare Carlos Augusto in fascia e manca un tassello per completare la linea difensiva. In settimana ci sarà un summit tra il tecnico e la dirigenza per approfondire i vari dossier. Non si parlerà solo del difensore mancante.