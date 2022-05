Inter, colpo a sorpresa a centrocampo? “Clausola 25mln, arrivate ottime relazioni dagli scout”

Un rinforzo di qualità a centrocampo è fra le priorità della prossima campagna acquisti dell'Inter: c'è un nome con relazioni positive

"Nelle ultime settimane uno scout di stanza in Sud America ha portato delle relazioni molto interessanti su Alcaraz, gioiello argentino classe 2002 in forza al Racing Avellaneda. Si tratta di un centrocampista di 183 centimetri che può giocare sia come regista che sulla trequarti. Carlos é un prospetto molto interessante che trova la via della rete con facilità: sono ben 5 in 18 partite in questa prima parte di stagione in Argentina. La valutazione non si discosta molto dai 25 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria", si legge.