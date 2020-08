Via Lautaro? Con Allegri è pronto l’arrivo suggestivo in attacco. E a costo zero

Si parla tanto del possibile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina dell’Inter in caso di separazione tra i nerazzurri e Antonio Conte. E già ci si interroga sui possibili rinforzi del nuovo corso. Uno di questi potrebbe essere Mario Mandzukic, fra i fedelissimi dello stesso Allegri alla Juventus e attualmente disponibile a parametro zero. Scrive Repubblica:

“… Per il resto, Allegri non farebbe troppe storie, consapevole che tante soluzioni dipendono dagli incastri di mercato: se Lautaro, partisse, per esempio, arriverebbero risorse da investire in altro modo, e sarebbe curioso di vedere quale. Intanto, potrebbe arrivare Mandzukic a parametro zero“.

(Fonte: Repubblica)