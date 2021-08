Lautaro, l’Arsenal offre Lacazette: no secco Inter. “Il Toro via solo in un caso”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'approccio dell'Arsenal per il Toro è stato reale

La querelle Lautaro Martinez è ancora lontana da un epilogo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'approccio dell'Arsenal per il Toro è stato reale a tal punto che è stato proposto all'Inter Lacazette. "Il no dell’Inter è stato secco, non è questa la via per tentare i nerazzurri sul fronte dell’argentino. Su Lautaro è giusto precisare alcuni passaggi. Il primo: Marotta e Ausilio valutano l’argentino non meno di 80 milioni di euro. Se un club arriverà davvero a quel tetto, magari anche con l’inserimento di contropartite gradite all’Inter, allora il discorso cessione potrebbe aprirsi. Ma oggi non è uno scenario probabile", commenta infatti il quotidiano.