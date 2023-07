Inter, senti Arteta: “Balogun? Prima di decidere, voglio provarlo in partita”

Folarin Balogun è in cima alla lista dei desideri dell'Inter per il dopo Lukaku: così Arteta ha parlato del suo futuro

Folarin Balogun è in cima alla lista dei desideri dell'Inter per il dopo Lukaku. Ma i nerazzurri devono fare i conti con l'Arsenal, con cui l'attaccante statunitense con passaporto inglese è ancora sotto contratto per le prossime due stagioni (fino a giugno 2025).