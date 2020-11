Il futuro di Kwadwo Asamoah potrebbe essere ancora in Italia ma in Serie B. L’ex esterno ghanese dell’Inter, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è finito nel mirino della Salernitana di Claudio Lotito per il mercato di gennaio, dal momento che le liste al momento sono piene e non è possibile completare l’operazione prima della finestra invernale. Asamoah, dopo l’esperienza all’Inter, è attualmente svincolato.