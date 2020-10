Asamoah, ora è davvero addio? In Ghana: “Un club in UK è vicino a chiudere con l’Inter”

Potrebbe essere davvero arrivata al capolinea l’avventura di Kwadwo Asamoah con la maglia dell‘Inter. Secondo quanto riportato in Ghana dal sito kickgh.com, infatti, il giocatore nerazzurro sarebbe vicino a un trasferimento al Reading, club inglese che milita attualmente in Championship, la Serie B d’Inghilterra.

I Royals sarebbero vicini a chiudere l’accordo con l’Inter per il trasferimento del laterale africano, che ha con i nerazzurri un contratto fino al 2021 ma che è chiaramente fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Sarebbero ore decisive per il passaggio in UK di Asamoah, che era cercato anche dalle due genovesi e da alcuni club francesi.

(Fonte: kickgh.com)