Repubblica – Allsani, il Milan valuta il budget. Inter in pole

Il giocatore dell'Empoli piace alle due milanesi. Ma Maldini e Massara ancora non conoscono le intenzioni della nuova proprietà

Non c'è solo l'Inter su Kristjan Asllani. Il centrocampista dell'Empoli piace un sacco anche al Milan: Maldini e Massara stanno parlando con il club di Corsi per capire se ci sono margini di manovra. I dirigenti rossoneri devono ancora capire quale sarà il budget fissato per il mercato dalla nuova proprietà ma vorrebbero bloccare il calciatore di origini albanesi, scrive La Repubblica.