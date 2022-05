Inter, rispunta Belotti. Repubblica: “Si profila derby col Milan”. Inzaghi coinvolto

Il club nerazzurro, secondo il quotidiano, ha sondato - direttamente con Simone Inzaghi - il terreno per l'attaccante

Tra i giocatori che si sono liberati a fine stagione a parametro zero c'è anche Andrea Belotti. Il presidente del Torino sembrava più ottimista nelle sue ultime dichiarazioni ma aspetta ancora la risposta dell'attaccante. Stando a quanto scrive La Repubblica, all'attaccante sarebbe interessata anche l'Inter oltre Milan e Fiorentina. I nerazzurri hanno un accordo di massima con Scamacca ma il Sassuolo chiede 50 mln. Un costo troppo alto per il club di via della Liberazione e per questo "nelle ultime ore ha sondato - direttamente con Simone Inzaghi - il terreno per Belotti". L’attaccante rappresenta la classica occasione di mercato, visto che il 30 giugno scade il suo contratto con il Torino".