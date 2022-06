Asllani saluta l’Empoli: “Grazie di tutto, farò sempre il tifo per voi”

"È arrivato il momento di abbandonare la mia seconda casa, dopo tredici anni con questa maglia non posso che ringraziarvi e fare il tifo sempre per voi. È un dispiacere immenso per me lasciare questo gruppo di persone fantastiche. Non posso che ringraziare con tutto il cuore i due fantastici magazzinieri, Sauro e Luca ,tutti i fisioterapisti che sono sempre stati a nostra disposizione, i dottori, i due team manager Graziano e Simone, il Mister e tutto il suo staff, il direttore Accardi e il Presidente che mi ha sempre sostenuto da quando sono arrivato a Monteboro. Saluto e ringrazio i tifosi che ci hanno sempre appoggiato e che sono stati sempre al nostro fianco. Ed infine saluto i miei compagni, coloro che mi hanno integrato subito nel gruppo e insieme abbiamo vissuto momenti di felicità ed emozioni incredibili. È STATO UN PIACERE, GRAZIE DI TUTTO EMPOLI".