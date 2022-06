Inter, Asllani: “Questa maglia emozione unica, giocare con Brozovic una fortuna”

"Sto provando un'emozione bellissima. Ho 20 e indossare questa maglia per me è un'emozione unica. Non vedo l'ora di iniziare questa stagione, cercherò di dare il massimo. Sono partito dall'Albania quando avevo 2 anni, ho fatto la scuola qui e ho iniziato in Italia a giocare a calcio. Non mi sarei mai immaginato di arrivare all'Inter. Non mi ispiravo a nessuno in particolare, ma non mi staccavo mai dal pallone. Guardo tutte le partite, perché cerco di rubare dei segreti a tutti i centrocampisti. Ora avrò la fortuna di giocare con Brozovic, che è un mediano fortissimo. I miei obiettivi? Guardo passo dopo passo. Sono felice di aver esordito così presto, devo ringraziare l'Empoli. Ora sono qui e darò il massimo. Il primo gol in A contro l'Inter? Forse era un segno del destino. Quel gol mi ha reso felice, ora però lo sono ancor di più. Messaggio ai tifosi? Sono pronto, a loro dico di supportarci il più possibile".