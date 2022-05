Monza-Inter, asse caldo: Di Gregorio, Pirola e Sensi i nomi. Ma c’è pure l’idea Ranocchia

Tanti nomi sul tavolo, possibili affari all'orizzonte. Inter e Monza potrebbero presto sedersi e parlare di numerose trattative

"Con una manciata di milioni il Monza si troverà tre cartellini non trascurabili. Il più importante è quello del portiere Michele Di Gregorio, 24 anni, che diventerà di proprietà brianzola versando all’Inter circa 4 milioni (...). Occhio all’Inter, che propone il centrocampista Stefano Sensi, 26 anni: tecnicamente non si discute ma i dubbi sulla sua tenuta fisica, pesano. Il club nerazzurro è poi interessato a Carlos Augusto e vorrebbe metterlo nell’affare (...). Il Monza dovrà discutere con l’Inter il riscatto del difensore Lorenzo Pirola, 20 anni, è da vedere se Galliani deciderà di avvalersene (...). Monza che potrebbe essere anche interessato ad Andrea Ranocchia, 34 anni, che a giugno va in scadenza con l’Inter".