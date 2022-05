Sky – Lukaku, contatto tra l’Inter e avvocato. Ora tocca al Chelsea: si andrà avanti se…

Un contatto, per riannodare un filo spezzato e chissà, magari per gettare le basi per qualcosa in più per il futuro

Marco Macca

Un contatto, per riannodare un filo spezzato e chissà, magari per gettare le basi per qualcosa in più per il futuro. Per un ritorno che avrebbe del clamoroso. Come racconta Sky Sport, nelle scorse ore c'è stato un contatto tra l'entourage di Romelu Lukaku e l'Inter. Un colloquio conoscitivo, in cui è stata ribadita la volontà del calciatore di tornare a Milano. Un passaggio preliminare in una vicenda che, però, ora dipenderà gioco forza dalle decisioni del Chelsea. Spiega Sky:

"Questa mattina c'è stato solo un contatto conoscitivo tra l'entourage di Lukaku e l'Inter. Un contatto per riallacciare i rapporti. Al momento, però, c'è la necessità e la volontà di aspettare il Chelsea e la sua posizione sul futuro del calciatore. Al momento non può essere avviata una trattativa, perché sarà fondamentale prima cosa vorrà fare il Chelsea. Saranno cruciali i contatti d'ora in poi tra Lukaku e i Blues, che spiegheranno la loro visione sull'attaccante. Solo in seguito ci potrà essere eventualmente una trattativa. Al momento c'è solo un'idea. Resta la volontà di Lukaku di tornare all'Inter e quella dell'Inter di approfondire questa possibilità qualora il Chelsea aprisse al prestito. Per ora, dunque, è stato un contatto conoscitivo, più in là vedremo".

(Fonte: Sky Sport)