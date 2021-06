Atalanta, Gosens via? GdS: “Tra i possibili sostituti c’è Dimarco: la posizione dell’Inter”

Dopo l'ottima stagione con la maglia del Verona, Federico Dimarco è tornato all'Inter: il classe '97, però, è nel mirino dell'Atalanta

Dopo l'ottima stagione con la maglia del Verona, Federico Dimarco è tornato all'Inter. L'esterno classe '97, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è finito nel mirino dell'Atalanta. In caso di addio di Gosens - sulle sue tracce ci sono Dortmund, Barcellona e Atletico Madrid -, uno dei nomi in lista è proprio Dimarco. Tra gli altri ci sono Gudmundsson (Groningen), Zappacosta (Genoa) oltre a Reca, rientrante dal prestito al Crotone. "Complicata, invece, la pista Dimarco, che l’Inter ha l’intenzione di trattenere. Ma dagli scout dell’Atalanta non sono da escludere altri nomi a sorpresa", commenta proprio La Gazzetta.