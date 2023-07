Inter su Morata, l’Atletico intanto lo porta in tournée in Corea del Sud

L'Atletico Madrid ha sempre lasciato intendere che Morata potrebbe partire solo a fronte del pagamento della clausola rescissoria sul suo contratto di 21 mln di euro. Un segnale di conferma in questo senso arriva dalla decisione di Diego Simeone , allenatore del club spagnolo, di convocare l'attaccante per la tournée in Corea del Sud.

Oggi la squadra si è allenata per l'ultima volta, prima della partenza, al Wanda Sports City di Majadahonda. Nell'elenco pubblicato dal club sui social c'è anche l'ex giocatore della Juventus che è nel mirino dell'Inter per l'attacco. Sembra una conferma sul fatto che non ci sono ad oggi trattative in fase avanzata per il calciatore con i nerazzurri che non intendono arrivare a quella cifra.